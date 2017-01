Titinho toma posse para mais quatro anos anunciando redução de gastos

Prefeito reeleito atribuiu situação à crise vivenciada pelo país

O domingo é de renovação nos poderes legislativo e executivo municipais. Em Taquara, a Câmara de Vereadores realizou a solenidade de posse por volta de 17h30min, iniciando o mandato dos 15 novos parlamentares do município. Também foi empossado, para mais quatro de mandato, o prefeito Tito Lívio Jaeger Filho (PTB), reeleito com 64% dos votos no pleito de outubro. A Câmara ainda empossou Hélio Cardoso Neto (PP), no cargo de vice-prefeito de Taquara.



O primeiro ato da sessão foi a posse dos vereadores, que entregaram à mesa diretora o diploma da votação obtida e a declaração de bens. O comando, neste momento, coube à vereadora Carmem Kirsch (PTB), mais votada. Depois, a parlamentar conduziu a eleicão da mesa diretora do Legislativo. Foi apresentada apenas uma única chapa, eleita por unanimidade. Telmo Vieira (PTB) presidirá a Câmara neste ano, tendo como vice-presidente Moisés Rangel (PSC) e Mônica Facio (PT).

Telmo se disse honrado pela oportunidade de ser o primeiro presidente negro da história da Câmara de Taquara. Prometeu conduzir o Legislativo com a meta da redução de custos, para devolver a economia à Prefeitura. Empossado para mais um mandato, o prefeito Tito defendeu a redução de gastos do Executivo, anunciando que, nestes primeiros meses de 2017, divulgará um pacote de cortes na Prefeitura de Taquara, buscando a adequação ao momento econômico vivido pelo país. Tito agradeceu aos seus apoiadores e familiares. O vice-prefeito Hélio Cardoso ressaltou o apoio ao prefeito Tito para dar sequência e melhorar as políticas públicas do primeiro mandato.





Após a solenidade na Câmara, houve a cerimônia de investidura no cargo na sede da Prefeitura. O momento foi assim definido pois Tito continua na função de prefeito e, portanto, não houve a transmissão de cargo. Nesta ocasião, Tito renovou o agradecimento, pedindo o apoio para o momento a ser enfrentado por Taquara, de redução de despesas.