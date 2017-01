Menino de dois anos morre afogado em piscina

Acidente aconteceu no sábado em Igrejinha

Uma criança de dois anos morreu afogada na tarde do sábado (31) em Igrejinha. O fato aconteceu na casa da madrinha do menino, na rua Carlos Frederico Salin, no Centro da cidade. Segundo o registro feito na Delegacia de Taquara, os pais estavam em uma residência em frente ao local em que ocorreu o acidente.

A madrinha da criança pegou o menor, após o almoço, e o levou para sua casa, onde foram dormir. Pela tarde, a mãe do menor foi procurar pelo filho, e encontrou ele dentro de uma piscina na casa da madrinha. O corpo de bombeiros voluntários socorreu a criança, que foi levada até o Hospital Bom Pastor, mas não resistiu.

A família do menor reside no bairro Lajeadinho, em Igrejinha. A criança foi identificada como João Bernardo Maciel, filho de João Carlos e Cátia Soares Maciel. O enterro aconteceu por volta de 17 horas deste domingo no Cemitério São João Batista, em Parobé.