Brigada Militar prende dupla por receptação em Taquara

Os indivíduos tentaram fugir, mas acabaram capturados

Comunicação Social 32º BPM/CRPO VRS

Carro havia sido roubado em Campo Bom

A Brigada Militar prendeu dois homens, de 28 e 41 anos, na localidade de Morro Pelado, no interior de Taquara, no sábado (31). Os policiais tentaram abordar um veículo Fiesta, de cor preta, mas o condutor empreendeu fuga, entrando em um sitio abandonado. Lá, os ocupantes desceram do automóvel e tentaram se esconder em um mato, mas acabaram abordados em seguida. Em consulta no sistema informatizado, foi constatado que o carro se encontrava em ocorrência de roubo no município de Campo Bom. Os dois indivíduos foram presos em flagrante por receptação e conduzidos à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Taquara.