Domingo foi marcado por posses nas Câmaras da região

Vereadores definiram as composições das mesas diretoras

Reprodução

O dia primeiro de janeiro marca a data de posse de vereadores e prefeitos de todo o país. Confira na região como ficaram as mesas diretoras das Câmara para o início dos trabalhos nas legislaturas municipais:

Taquara

Telmo Vieira, do PTB, presidirá o Legislativo Municipal neste ano. Ele terá como vice-presidente Moisés Rangel, do PSC, e como secretária Mônica Facio, do PT.

Igrejinha

Câmara será comandada pelo vereador Carlos Rivelino Karloh. O Padilha, do PP, terá como vice-presidente o vereador Gilmar Pereira da Silva, o Nenê, do PSB.

Riozinho

João Angeli será o presidente da Câmara de Riozinho em 2017. O parlamentar do PSB foi empossado ontem, com os oito colegas vereadores, em cerimônia realizada no Salão Paroquial da cidade.

Rolante

Elton Pedro Arnhold tomou posse como presidente da Câmara de Rolante. O Eltinho, do PMDB, terá como vice o vereador Antônio Gonçalves Duarte Neto, o Marcola, do PDT. A mesa diretora ainda contará com o primeiro secretário Ricardo de Jesus Raimundo e segundo secretário Diogo Pietro Henemann, ambos do PDT.

Parobé

Moacir Jagucheski foi eleito presidente da Câmara em votação acirrada. A chapa liderada pelo candidato do PPS venceu por oito votos a sete o bloco adversário. A mesa diretora contará com o vice-presidente Ênio Terra, do PTB; segundo vice-presidente Dari da Silva, PROS; secretária Maria Eliane, PMDB; e vice-secretário Jorge Luiz Graminha, PP.

Três Coroas

A Câmara será presidida por João Alberto Kunz, PSDB, com a vice-presidência de Pedro Senir Farencena, PT, e primeiro e segundo secretários, respectivamente, com Francisco Adams, PDT, e Rock Werner, PSD.