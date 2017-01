Ouça: entrevista com o ex-vereador Valdecir Almeida

Parlamentar deixou o Legislativo de Taquara

Vinicius Linden/Jornal Panorama

Valdecir participou da programação da Rádio Taquara.

O ex-vereador Valdecir Almeida encerrou o seu mandato neste sábado à frente da Câmara de Taquara. Na última sexta-feira, ele participou do programa Painel 1490, da Rádio Taquara, em que fez um balanço dos três mandatos que teve à frente do Legislativo, intercalando com uma passagem como secretário municipal de Saúde.



Valdecir elencou conquistas que teve à frente da Secretaria de Saúde, como o fato de ter estado na liderança do processo de conquista da Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) 24 Horas, ainda em construção, bem como a luta por melhorias no Hospital. Destacou que sempre lutou por melhorias no bairro Empresa.



O ex-vereador avaliou que o fato de não ter deixado a sua atuação profissional, como representante comercial, pode ter atrapalhado a campanha deste ano e feito com que não retornasse à Câmara. Sobre seu futuro político, se colocou à disposição da administração de Taquara para eventual composição do governo, levando em conta que o seu partido, o Pros, apoiou a reeleição do prefeito Tito Lívio Jaeger Filho (PTB).