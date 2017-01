Ouça: a íntegra da solenidade de posse de Taquara

Rádio Taquara transmitiu o evento realizado na Câmara

Vinicius Linden/Jornal Panorama

Telmo Vieira, presidente da Câmara, dá posse a Tito e Hélio Cardoso no comando do Executivo.

A Câmara de Vereadores de Taquara realizou, neste domingo, a solenidade de posse dos 15 novos vereadores do município. Também foram empossados o prefeito reeleito Tito Lívio Jaeger Filho (PTB) e o vice-prefeito Hélio Cardoso Neto (PP). A Rádio Taquara transmitiu o evento e você confere, aqui no site do Panorama, a íntegra da cobertura, com os pronunciamentos e as entrevistas dos vereadores empossados, bem como dos novos representantes do Executivo.