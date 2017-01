Telmo Vieira defende gestão enxuta na Câmara de Vereadores

Presidente do Legislativo concedeu entrevista à Rádio Taquara

Vinicius Linden/Jornal Panorama

Telmo Vieira foi indicado pelo PTB para o comando do Legislativo.

O presidente da Câmara de Vereadores de Taquara, Telmo Vieira (PTB), está defendendo uma gestão baseada na economia de recursos para o Legislativo. A afirmação foi feita em entrevista ao programa Painel 1490, da Rádio Taquara, na manhã desta segunda-feira. Telmo foi eleito presidente neste domingo, durante a solenidade de posse dos novos parlamentares de Taquara.



O mandato na presidência é de um ano. O vereador enalteceu a atitude da vereadora Carmem Kirsch (PTB), que abriu mão da indicação à presidência neste ano, ressaltando o trabalho que a colega de partido faz no interior e em Taquara, o que a levou a ter sido a mais votada. Mesmo assim, Telmo ressaltou que o trabalho feito no primeiro mandato o credenciou para assumir a presidência da Câmara neste primeiro ano, o que, segundo ele, o motiva a atuar ainda mais firme em prol do desenvolvimento de Taquara. Também elogiou o Partido Progressista (PP) pela indicação do nome de Moisés Rangel (PSC) para a vice-presidência, abrindo mão do cargo no primeiro ano de governo. A mesa diretora ainda é composta por Mônica Facio (PT) no cargo de secretária.



O vereador citou projetos que pretende desenvolver em relação ao empreendedorismo e à busca de recursos para Taquara. No comando da Câmara, pretende ter uma administração baseada na economia, com repasse das sobras orçamentárias ao Executivo, o que, segundo Telmo, foi feito nos últimos quatro anos pela Câmara. Não haverá, por exemplo, gastos com diárias.





Telmo ainda tratou de questões práticas, como o dia da sessão, que pode ser alterado para segunda-feira, às 18 horas. O presidente também comentou a crítica feita pelo colega Luiz Felipe Luz Lehnen (PSDB), durante a sessão de posse. Lehnen reclamou de os vereadores não ter tido a palavra para um pronunciamento. Telmo explicou que a medida foi um consenso entre a maioria dos parlamentares para evitar que a solenidade se estendesse e provocasse desconforto no público, devido ao intenso calor. O presidente ressaltou que todos os parlamentares terão assegurada a palavra na sessão ordinária da Câmara, cuja primeira reunião acontece nesta terça-feira, às 18 horas.