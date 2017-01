Prefeito interino de Parobé: "temos que trabalhar 24 horas para os ajustes"

Moacir Jagucheski (PPS) concedeu entrevista à Rádio Taquara

Cristiano Vargas/Jornal Panorama

Moacir foi eleito presidente da Câmara e teve que se licenciar do Legislativo para assumir a prefeitura.

O prefeito interino de Parobé, Moacir Jagucheski (PPS), concedeu entrevista ao programa Painel 1490, da Rádio Taquara, na manhã desta segunda-feira. O vereador foi eleito na noite deste domingo presidente do Legislativo parobeense, mas teve que se licenciar e assumir a chefia do Executivo, devido à pendência na eleição de outubro passado. O candidato mais votado Irton Feller (PMDB) anida enfrenta um processo na Justiça Eleitoral sobre o registro de sua candidatura e, portanto, Parobé será governada provisoriamente pelo presidente da Câmara até que o Judiciário tome uma decisão final em relação ao caso de Feller.

Na entrevista, Moacir disse que assumir a prefeituras nessas condições é bem complicado, uma vez que não houve transição e não se sabia de antemão quem comandaria a Prefeitura a partir de janeiro. Para o prefeito interino, o próprio município acaba sendo prejudicado, em função de ações que terão que ser tomadas. Mesmo assim, Jagucheski prometeu "trabalhar 24 horas por dia" para ajustar as situações.

O prefeito interino lembrou que ex-prefeito Cláudio Silva (PT) teve que exonerar vários cargos de confiança (CCs) e será necessário recompor os quadros do Executivo para assegurar o bom atendimento à comunidade. Essa é a primeira tarefa e preocupação de Jagucheski, que também não tem o secretariado definido, o que começará a discutir com os partidos que o apoiaram na disputa à presidência da Câmara. Moacir teve o apoio do PPS, PTB, PSDB, PMDB, Pros e PT. No tocante às gestões, têm o apoio do mandato do ex-prefeito Cláudio e, também, de Feller.

Em relação a projetos, Moacir pretende aproveitar a mudança feita no regimento interno da Câmara, em que não há recesso no primeiro mês do ano, e encaminhar algumas matérias à apreciação dos vereadores. Segundo ele, há propostas relacionadas à educação que terão de ser enviadas à Câmara, além de projeto sobre desconto de juros e multa no IPTU.