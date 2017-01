Bombeiros de Igrejinha e Prefeitura assinam termo de colaboração

O acordo prevê prestação de serviços e tem vigência de um ano

Divulgação

Os de Bombeiros Voluntários de Igrejinha e a prefeitura da cidade assinaram, ontem, um termo de colaboração, que prevê a prestação de serviços por parte da corporação. O acordo tem vigência de 12 meses e prevê um repasse mensal de R$ 34.268,73. O recurso será utilizado para quitar despesas da entidade, que tem média de 220 ocorrências por mês.

A parceria garante ações de prevenção e extinção de incêndios, busca e salvamentos, atendimento emergencial pré-hospitalar, incluindo serviço de ambulância, proteção ambiental. Também prevê apoio aos sistemas municipal, regional e estadual de Defesa Civil, implantação, coordenação e treinamento de Brigadas em bairros e comunidades, treinamento de CIPAS, entre outras coisas. O documento foi assinado na presença do prefeito Joel Wilhelm, do presidente dos Bombeiros, Cassio Ronnau Ramm, e do comandante Joni Rodrigo Feltes.