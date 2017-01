Brigada Militar prende homem em flagrante por furto qualificado

Suspeito teria arrombado uma loja no Centro da cidade

A Brigada Militar de Parobé prendeu um homem, na madrugada de hoje (3), em flagrante por furto qualificado. De acordo com informações da polícia, a prisão aconteceu na rua João Mosmann, no Centro da cidade. Uma viatura foi informada que um homem havia arrombado uma loja. Durante as buscas, foi encontrado um suspeito com três bolsas femininas. Conforme a Brigada, os objetos foram reconhecidos por um funcionário da loja.