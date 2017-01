Prefeitura de Parobé anuncia novo horário de funcionamento

A mudança prevê a melhoria no atendimento à comunidade

Arquivo / Jornal Panorama

O expediente da Prefeitura Municipal de Parobé será alterado a partir da próxima segunda-feira (9). O anúncio foi feito pelo prefeito interino, Moacir Jagucheski (PPS), no início da manhã desta terça-feira, em reunião feita junto aos funcionários efetivos do Executivo.

A mudança prevê a melhoria no atendimento à comunidade e a adequação ao horário de funcionamento da rede bancária e Câmara de Vereadores. Com isso, as atividades devem ocorrer de segunda a quinta-feira, das 12h30 às 18h30 e nas sextas-feiras, das 7h às 13h.

Além de anunciar o novo horário de funcionamento, Jagucheski apresentou-se aos servidores efetivos, pedindo cooperação e auxílio neste período de transição. "Vocês são o suporte para o setor público, portanto conto com a ajuda de todos para que façamos todas as adequações necessárias. Durante meu período como prefeito eu espero que façamos o melhor para a cidade", afirmou.

O quadro de funcionários também será composto por novos servidores, porém ainda está sendo feito um estudo para averiguar a necessidade de cada departamento da Prefeitura. "Vamos posicionar estrategicamente todos os funcionários conforme sua capacidade e conhecimento. Prezando sempre pelo bom atendimento e qualidade do serviço oferecido ao cidadão", completa Jagucheski.