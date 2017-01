Prefeito de Três Coroas: "momento do Executivo é bem precário comparado a outros anos"

Orlando Sobrinho concedeu entrevista à Rádio Taquara

Arquivo/Panorama

Prefeito Orlando anunciou novo gestor para o hospital três-coroense.

Retornando à chefia do Executivo de Três Coroas, agora filiado a um novo partido, Orlando Teixeira dos Santos Sobrinho (PSD) acredita que precisará até a metade deste ano para colocar as contas da administração em dia. A previsão foi feita na manhã desta terça-feira, em entrevista ao programa Painel 1490, da Rádio Taquara. Ex-prefeito por três mandatos, além de ter sido vereador e vice-prefeito, Orlando disse que o momento atual da prefeitura é bem precário comparado com outros anos.



Segundo o prefeito, há dívidas a serem pagas com serviços terceirizados e de funcionários, bem como com farmácias, entre outras. A Secretaria da Fazenda está preparando um relatório para o prefeito, que poderá divulgar os dados nos próximos dias. Orlando disse que a situação foi agravada pelo gasto alto com a folha de pagamento, que ultrapassou os 50%, o que, segundo ele, nunca tinha acontecido, além de compras um pouco exageradas, "gastando em algumas coisas que não precisariam ter sido gasto". Dentro de meio ano, o prefeito pretende controlar as despesas e projetar investimentos no município.

Orlando disse que a transição de governo foi tranquila, assim como a montagem do seu secretariado. Revelou que nomeou apenas cinco secretários e haverá diminuição no número de cargos de confiança, bem como nos salários pagos. Sobre o relacionamento com a Câmara, disse que, apesar de o PSD ter eleito apenas dois vereadores, conhece a maioria dos parlamentares e espera tranquilidade, uma vez que todos os projetos a serem encaminhados serão visando melhorias para a comunidade.

O prefeito três-coroense ainda comentou questões práticas, como a Copa Cidade Verde. Segundo ele, sua equipe está auxiliando a organização, em parceria com a Sulicampe, e o evento acontecerá neste mês, a partir do dia 14. Quanto às comemorações do aniversário de Três Coroas, Orlando confirmou para o mês de maio, mas destacou que a festa será menor este ano, devido à situação das finanças, mas que não deixará de ser realizada.

Em relação ao Hospital Dr. Oswaldo Diesel, Orlando mencionou que deverá trabalhar em sintonia com a administração municipal. Para tanto, foi contratado um gestor, João Schmitt, o mesmo diretor que está à frente das casas de saúde de Igrejinha e Parobé. Schmitt terá como tarefa equilibrar as contas do hospital. Também está sendo providenciada uma nova diretoria para a Fundação Hospitalar, o que depende da publicação de edital. O prefeito garantiu que o Executivo continuará repassando recursos para a manutenção da casa de saúde.

Nestes primeiros dias, Orlando disse que a administração está tendo expediente interno, buscando fazer relatórios da situação que foi encontrada no Executivo. O prefeito manifestou confiança em sua equipe, que, segundo ele, já tem atuação na administração três-coroense. Orlando também está circulando pelos setores, para conferir as obras e os serviços em andamento.