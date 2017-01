EGR assina edital para restaurar ERS-239 nesta quarta-feira

Atividade acontecerá na Câmara de Vereadores de Taquara

Divulgação

Nesta quarta-feira, às 15 horas, na Câmara de Vereadores de Taquara, a Empresa Gaúcha de Rodovias assina edital para o contrato de restauração e manutenção da RS-239, entre Taquara e Riozinho. Na última semana, o deputado estadual João Fischer reuniu-se com a direção e técnicos da EGR para propor melhorias na rodovia (foto). "Uma estrada precisa ser segura, além de oferecer conforto para os usuários. Minhas sugestões foram no sentido de aumentarmos a segurança, considerando que a RS-239 divide municípios, o que aumenta o risco de acidentes ao longo de sua extensão", destacou Fixinha. O governo do Estado pretende investir cerca de R$ 8,6 milhões na RS-239. Além do deputado, estão confirmadas as presenças do secretário estadual dos Transportes, Pedro Westphalen, e do presidente da EGR, Nelson Lídio Nunes.