Terreno baldio transformado em praça em Taquara

Voluntários falaram sobre a iniciativa em entrevista à Rádio Taquara.

Espaço fica no bairro Jardim do Prado em Taquara.

Dois voluntários passavam pelo terreno abandonado, cheio de lixos, no bairro Jardim do Prado, e visualizaram a oportunidade de construção de um espaço coletivo no local. Os voluntários Armindo Reinheimer e Darlei dos Santos, conhecido como Cigano, descobriram que o terreno pertence ao Estado, mas contaram com ajuda da prefeitura de Taquara, fizeram parceria com alguns comerciantes locais, obtendo o material necessário, e os vizinhos entraram com a mão de obra.

A comunidade construiu um local que é de convívio social por excelência, onde antes eram retirados 10 quilos de lixo por semana. A praça ficou pronta em fevereiro de 2015, desde então conta com a Secretaria de Meio Ambiente para apoio e manutenção. “Neste ano, as Voluntárias do Natal doaram peças de ornamentação para a praça, nós do bairro fizemos uma rifa de arrecadação e recolhemos doações de brinquedos”, contou Cigano, que já foi morador derua, mudou de vida em Taquara, chegando a trabalhar por alguns anos na Secretariade Meio Ambiente. Nesta terça-feira, Cigano e Armindo participaram do program Painel 1490, da Rádio Taquara.

A praça fica localizada no final da rua Tristão Monteiro com a ERS-115 e recebeu o nome de "A Praça é Nossa". Já sediou alguns eventos comunitários, como a festa de Natal, em 24 de dezembro passado, que reuniu um grande número de crianças.