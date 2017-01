Estado deve cerca de R$ 1,8 milhão à Secretaria de Saúde de Taquara

Informação foi revelada pelo secretário Petry à Rádio Taquara

Vinicius Linden/Jornal Panorama

Petry está finalizando planejamento do setor de saúde para 2017.

O governo do Estado, além de não repassar recursos em dia ao Hospital Bom Jesus, de Taquara, também está em débito com a Secretaria Municipal de Saúde. O montante de R$ 1,8 milhão em atraso foi revelado pelo secretário Vanderlei Petry, em entrevista ao programa Painel 1490, da Rádio Taquara, na manhã desta terça-feira. Segundo ele, os débitos são relacionados a programas conveniados com o governo gaúcho e realizados pela Secretaria de Saúde, que, para serem mantidos, tiveram o aporte de recursos da própria prefeitura e contaram com o aumento de verbas da União para o setor de saúde de Taquara.





Segundo Petry, em 2016, Taquara recebeu do governo federal mais de R$ 6,3 milhões para os investimentos em saúde. O montante foi superior a outros anos, pois, conforme Petry, o Ministério da Saúde entendeu que Taquara iniciou um planejamento para o setor, com a implantação de programas de prevenção, como o Estratégia de Saúde da Família, que possui 13 equipes de agentes comunitários, os grupos de hipertensão nos postos de saúde, entre outros. Estes programas de prevenção levaram, segundo Petry, a um resultado inédito para o município, que foi o índice de mortalidade infantil zero.





Sobre os trabalhos de 2017 para o setor, Petry disse que a Secretaria concluiu, na semana passada, o plano de contingenciamento do mosquito aedes aegypti, o que mostrará, à comunidade, que Taquara está preparada para conter eventual epidemia, mas também ressaltará todas as formas de prevenção do município, lembrando, segundo Petry, que Taquara não possui infestação pelo mosquito. Além disso, está pronto e aprovado no governo do Estado o projeto "Melhor em Casa", que atenderá pessoas acamadas, a partir do levantamento feito pelas equipes de Estratégia de Saúde da Família.

Além disso, o secretário pretende concluir, neste ano, as equipes do ESF e, com as mudanças anunciadas pelo Ministério da Saúde em relação ao funcionamento das Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs), Petry pretende encaminhar a retomada da obra da UPA de Taquara. Também está entre as metas a mudança na forma de acesso aos médicos especialistas, de forma a diminuir o tempo de espera para que os pacientes tenham acesso a estes profissionais.

O secretário ainda comentou sobre a conquista do Hospital Bom Jesus, que recebeu a habilitação para o atendimento a casos de câncer, destacando que será um importante avanço para a casa de saúde. Petry ainda destacou a medida tomada pela direção do Hospital, de entrar na Justiça para cobrar os valores em atraso do governo do Estado, e falou sobre eventual falta de medicamentos na Farmácia 24 Horas, atribuindo o problema a eventuais faltas de matéria prima que dificultam as entregas por parte dos laboratórios.