Prefeito de Igrejinha visita obras do Hospital

Construção do Centro Cirúrgico está em andamento

O prefeito de Igrejinha, Joel Wilhelm, visitou, nesta terça-feira (03/01), as obras do Centro Cirúrgico do Hospital Bom Pastor. A secretária de Saúde, Simone do Amaral, acompanhou a visita, que foi comandada pelo diretor da casa de saúde, João Schmitt. As obras foram retomadas há poucas semanas em função de um repasse de recursos do governo estadual e serão concluídas com verbas obtidas por meio do repasse de lucros da Oktoberfest de Igrejinha.



Segundo o Hospital, a nova estrutura ampliará a capacidade de atendimento e atende todas as exigências da Vigilância Sanitária quanto ao espaço físico, pisos, revestimentos, pinturas, exaustão e climatização, além de oferecer a pacientes e profissionais um ambiente com mais eficiência e conforto. Serão quatro salas de cirurgia e 10 leitos de recuperação (hoje o Hospital tem duas salas e três leitos de recuperação), além do novo Centro de Materiais Esterilizados.

A área nova total é de 710 metros quadrados. O orçamento total da obra é de R$ 1.424.420,00. Os equipamentos foram adquiridos através de recursos da Consulta Popular de 2013/2014. Segundo a direção do Bom Pastor, a expectativa é de que a obra esteja concluída em abril.