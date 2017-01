Pesquisa aponta grau de satisfação dos clientes da Unimed Encosta da Serra

Cooperativa divulgou que 88% dos usuários se dizem satisfeitos com os serviços

Divulgação

Foram divulgados os números da Pesquisa de Satisfação de Clientes da Unimed Encosta da Serra. A coleta de dados apontou que 88,1% dos entrevistados se dizem satisfeitos ou muito satisfeitos com a cooperativa e 97,8% indicariam a Unimed como plano de saúde para outras pessoas. São índices positivos que refletem o trabalho em busca da excelência e aprimoramento contínuo da Unimed Encosta da Serra.

O questionário foi aplicado por telefone por uma empresa especializada com 402 clientes (150 de planos familiares e 252 de planos empresariais). A pesquisa avaliou também questões sobre qualidade nas instalações dos pronto-atendimentos da Unimed Encosta da Serra (92,6% satisfeitos ou muito satisfeitos), clareza sobre informações transmitidas pelo do telefone 0800-083-0800 (88,1% de retornos positivos) e se o respondente teria a intenção de continuar sendo cliente da Unimed Encosta da Serra (95,2% afirmam que sim). Outro dado relevante trata da satisfação geral com atendimento nos consultórios de médicos cooperados à Unimed Encosta da Serra: 95,7% dos entrevistados relatam estar satisfeitos ou muito satisfeitos neste quesito.

De acordo com parecer oficial emitido pela empresa de pesquisa, “nota-se que de maneira geral os beneficiários da Unimed Encosta da Serra encontram-se expressivamente satisfeitos com as entregas da cooperativa”. Todas as impressões e os dados da pesquisa passam agora por estudo junto à gestão da Unimed Encosta da Serra.