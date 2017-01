Empresa de laticínios de Taquara busca a capacitação dos produtores de leite

Dielat atua em Taquara desde o último mês de junho

Instalada em Taquara desde junho de 2016, a Dielat Indústria e Comércio de Laticínios Ltda. está constantemente preocupada com a capacitação de seus produtores de leite. Dando continuidade a esse processo de melhorias em sua produção, a empresa intermediou o ingresso de seus produtores no programa Ordenha Melhor. Desenvolvido pela Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação, em parceria com alunos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Emater de Taquara, Cooperativa Piá e Executivo Municipal, o projeto tem como objetivo principal capacitar os produtores de leite e também os estudantes envolvidos na pesquisa.





Quinzenalmente, alunos do curso de Ciências Agrárias da UFRGS estiveram visitando as propriedades rurais, verificando o sistema de ordenha, higienização, funcionamento e manutenção de equipamentos, entre outros itens, resultando na elevação dos parâmetros da qualidade do leite produzido em Taquara e outros municípios da região metropolitana. Durante a apresentação dos resultados do programa Ordenha Melhor, encontro ocorrido no dia 19 de dezembro e que reuniu os diretores da Dielat, Nerildo Antônio Cordeiro e Nereu Selli; representantes da Secretaria Estadual de Agricultura; estudantes e produtores rurais envolvidos na pesquisa; além de contar com a presença do prefeito de Taquara, Tito Livio Jaeger Filho; o Coordenador Técnico da Câmara Setorial do Leite da secretaria estadual, Danilo Cavalcanti Gomes, falou sobre os principais benefícios para os produtores que participaram do programa.





“Além de capacitar os produtores de leite, incentivando-os a continuar nesta atividade, o Ordenha Melhor também faz um controle desde o início da produção até a chegada do material nas indústrias de laticíneos – preparando os produtores para se adequarem as normas da Lei nº 14.835, que entrou em vigor no Estado no mês passado”, esclarece Danilo. Além de auxiliar o produtor de leite a melhorar a qualidade de seu produto e aumentar sua renda, o programa Ordenha Melhor também oportunizou aos estudantes de agrárias o convívio com a realidade dos produtores e a troca de informações e vivências.