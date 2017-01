Taquarense é referência no jiu-jitsu feminino

Maria Dulce Von Rosenthal representa o Instituto Vitória.

Daíse Carvalho/Jornal Panorama

TAQUARA - Difundida no Brasil pela família Gracie, a arte marcial vem conquistando cada vez mais espaço entre as mulheres. O estigma de esporte feito somente para homens ficou para trás. Maria Dulce Von Rosenthal (foto), taquarense, 24 anos, técnica contábil e residente do Instituto Vitória, prova que lugar de mulher é onde ela quiser. Neste caso, no tatame.

“Algumas pessoas ainda dificultam, por ser um esporte do “mundo masculino”, ainda tem preconceito das pessoas. Mas não tem nada a ver. A gente se cuida, faz tudo que mulheres gostam de fazer, sem perder a feminilidade. Para as mulheres é muito bom, você aprende autodefesa e, além disso, o jiu jitsu é uma técnica que treina o mais fraco para vencer o mais forte”, disse a campeã do Sul Brasileiro 2016 na categoria peso, e terceira colocada na categoria absoluto. O campeonato for organizado em abril pela Confederação Brasileira de Jiu Jitsu, CBJJ, em Florianópolis.

Em 2016, a aluna dos professores Fábio Jr. Marcos, Alex Tchaka e Michel Maia, colecionou bons resultados dos mais de sete anos de prática. Ela explica que as lutas são classificadas em categorias, como a de peso (onde a regra estabelece limites) e a categoria absoluto (não utiliza o peso como base e as atletas podem lutar entre si), mas é preciso ter vencido no peso para lutar o absoluto.

O investimento do Instituto Vitória no esporte está rendendo bons frutos. A residente da instituição é atual vice-campeã peso no campeonato europeu de jiu-jitsu. Realizado em janeiro, é organizado pela International Brazilian Jiu Jitsu Federation, IBJJF. Para participar da competição, Dulce viajou com mais alguns amigos atletas para Lisboa, em Portugal. Depois de ter participado de um campeonato pela CBJJ em São Paulo, lutou no Floripa Open (IBJJF), em Florianópolis, destacando-se como campeã nas categorias peso e absoluto. Em busca de mais medalhas, disputou todas as etapas da Copa Prime (campeonato gaúcho), promovido pela Federação Gaúcha de Jiu Jitsu (FGJJ), conquistou dois absolutos. Foi campeã peso na competição Gramado International Open 2016, em agosto. Atualmente, a faixa azul está em terceiro no Top Ranking Feminino da federação. Encerrou o ano com primeiro lugar peso na Copa Ouro, em Canoas, em dezembro.

Como forma de agradecer ao Instituto Vitória pela parceria e apoio na vida, a atleta se tornou também instrutora de jiu jitsu e atende desde crianças a adultos. Através da Academia Essence, Dulce treina e trabalha em projetos educacionais e sociais que contam com apoio da prefeitura. Além disso, os interessados podem praticar o esporte de maneira particular na academia e têm a oportunidade de contribuir para a inclusão social dos internos. “Temos policiais, dentistas, médicos, professores, que treinam conosco”, conta. Para ela o jiu jitsu significa inspiração, resistência e determinação.

“Este foi o ano em que evoluí tecnicamente e impulsionei a minha participação em campeonatos. Fico feliz por ser uma das referências femininas do jiu jitsu no estado, demonstrando bons resultados. Seriam pouco possíveis estas vitórias sem a ajuda da Shitaya Kimonos, Toko Tintas, Espaço Corpo e Mente, I.F Autocenter e o fisioterapeuta Tiago Dienstmam.

No início de 2017, o cronograma de competições da CBJJ será divulgado. Junto com os amigos atletas que competem, faremos rifas e promoções para conseguirmos lutar os campeonatos fora daqui”, esclareceu a campeã.