APF monta equipe para a disputa da Série Prata

Time de Parobé foi punido por confusão em final.

PAROBÉ - Classificada em 2016 para a Série Prata, após o vice-campeonato da Bronze, a Associação Parobeense de Futsal (APF) anunciou, nos últimos dias, movimentações visando a montagem do elenco para a disputa da competição. Por meio da página oficial da APF no Facebook, foram anunciadas contratações e demissões, sendo a principal delas do treinador Adão Vila Nova, que não continuará no comando da equipe.

Ao divulgar a saída do técnico, o APF fez um agradecimento a Adão, lembrando que ele comandou 15 jogos pela equipe de Parobé, venceu nove vezes, teve quatro empates e apenas duas derrotas. O técnico deve voltar a treinar o Nadas Branco, de Rio Pardo.

No plantel para 2017, a primeira renovação divulgada foi com o capitão Signori, escolhido o melhor fixo da Bronze. Ainda foram renovados os contratos do ala/pivô Maninho, do fixo William Cunha e de Bruninho. Entre as contratações, o primeiro nove divulgado foi do pivô Mineiro, que vem do AFF de Fortaleza dos Valos. Nesta semana, a direção da APF anunciou como reforço Gustavo Saraiva, que atua como fixo/ala e atualmente estava no AFIF de Ibirubá. "Foi-me passado um grande projeto pela diretoria da APF, que gostei muito, e o fato de querer ficar perto da minha família também pesou na minha escolha, então quero dar o máximo para ajudar a APF e a comunidade de Parobé a conquistar seus objetivos em 2017", comentou Gustavo.

Nas dispensas, a APF confirmou a saída do fixo Dani Klein e dos alas Becker e Carlinhos. Os jogadores atuaram neste ano pela equipe e a diretoria do APF agradeceu ao empenho dos atletas na Série Bronze. Fora de campo, a APF foi punida com multa de R$ 500,00 e perda de um mando de quadra devido a desordem na final da Série Bronze, em novembro passado, contra o Uruguaianense. A equipe adversária também recebeu a mesma punição.