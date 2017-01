Copa Cidade Verde tem nova edição confirmada para janeiro

Competição será realizada em Três Coroas.

TRÊS COROAS - Tradicional evento esportivo de abertura do ano, a Copa Cidade Verde chegará à sua 12ª edição em 2017. O evento está confirmado para acontecer em Três Coroas de 14 a 21 de janeiro, em uma promoção da Prefeitura com a Sulicampe. Segundo os organizadores, deverá movimentar entre 3,4 mil atletas e 600 dirigentes, totalizando cerca de quatro mil pessoas envolvidas.

Em entrevista ao programa Panorama Esportivo, da Rádio Taquara, o diretor da Sulicampe, Oneide Tondim, informou que haverá cerca de 170 equipes presentes, de oito estados brasileiros. Estão confirmadas a participação de times como o Grêmio, Inter, Atlético Paranaense, Palmeiras, além de equipes da região, como o Igrejinha, Parobé, Sandense, Mundo Novo, Taquara Tricolor e União Moleque (Taquara).

A competição acontecerá das categorias sub-10 até sub-17. O jogo de abertura, no dia 14, acontecerá às 20 horas, no estádio do Mundo Novo, com times ainda a serem confirmados. Oneide informou que a partida será precedida do desfile das delegações até o estádio, tradicional momento de abertura da Copa Cidade Verde nos últimos anos.