Espaço receberá as próximas formaturas dos cursos da Faccat

TAQUARA - As Faculdades Integradas de Taquara (Faccat) informaram que a construção do Centro de Eventos da instituição de ensino está ocorrendo dentro do prazo. Segundo o diretor da instituição de ensino, Delmar Backes, a obra deverá estar concluída até o final de janeiro, para sediar, em fevereiro, as formaturas da Faccat. Em 2016, as cerimônias de colação de grau não ocorreram em seu período tradicional, em dezembro, para serem realizadas em três finais de semana de fevereiro e março. Segundo calendário divulgado pela Faccat, as formaturas ocorrerão em 10, 17 e 18 de fevereiro, bem como em 3 e 4 de março.

A construção do Centro de Eventos começou em janeiro de 2016. Com investimento de R$ 14 milhões, o espaço terá um auditório principal, com capacidade para 1,5 mil pessoas, e auditórios menores. Também receberá outros espaços da faculdade, como a loja e o restaurante. Esta configuração, explicou Delmar, permitirá a realização, por exemplo, de um seminário no auditório principal e de minipalestras nos outros espaços.

Backes ressaltou ainda a característica multiuso do Centro de Eventos da Faccat. No auditório principal não haverá cadeiras fixas. “Se for preciso fazer um show com todas as pessoas em pé, não haverá problema. Não temos a finalidade do teatro em si. Se houver uma exposição, por exemplo, ou uma convenção, pode ser realizada no Centro de Eventos”, comentou Delmar, em entrevista recente à Rádio Taquara, acrescentando que o local se tornará uma referência não apenas para os acadêmicos, mas servindo também à comunidade regional, tanto da parte artística como da empresarial.