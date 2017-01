Taquara volta a registrar alagamentos

Forte chuva desta quarta-feira provocou problemas

O forte temporal da tarde desta quarta-feira voltou a provocar problemas em Taquara. No Centro, os alagamentos foram registrados em várias ruas, como a Júlio de Castilhos, Guilherme Lahm, Bento Gonçalves, entre outros. Alguns estabelecimentos tiveram que proteger os acessos para evitar a entrada de água. Segundo os relatos de leitores do Panorama, também há registros de alguns pontos sem luz no município. A RGE não confirmou o número de clientes afetados pelo problema.