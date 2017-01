Edital de licitação para obras na ERS-239 prevê investimentos de até R$ 8,6 milhões

Trabalhos a serem realizados incluem manutenção e restauração da rodovia

Autoridades políticas participaram, na tarde desta quarta-feira (4), na Câmara de Vereadores de Taquara, da assinatura do edital de licitação dos serviços de manutenção da ERS-239, no trecho entre Taquara e Riozinho. O edital aberto pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) para concorrência pública prevê investimentos de até R$ 8,6 milhões em obras por mais de um ano.

Os levantamentos de intervenções e projetos para a rodovia foram realizados durante o ano passado. O diretor-presidente da EGR, Nelson Lidio Nunes, lembra que, desde a criação da empresa pública, nunca foi feito serviço de manutenção naquele trecho da estrada. “A preocupação é com as vidas que passam por ali, quer seja no veículo ou como pedestre”, enfatizou.

A abertura de licitação acontece no próximo dia seis de fevereiro. A expectativa é que a contratação da empresa responsável pelos trabalhos aconteça em até 60 dias. Dentre os serviços previstos está a sinalização horizontal e vertical. Segundo Nunes, os trabalhos devem ser feitos de acordo com as necessidades de cada quilômetro, conforme o estado do asfalto encontrado.

O diretor-presidente também destacou os projetos em andamento para a execução de três pontes na ERS-239. “Mesmo que não consigamos fazer a duplicação neste momento, vamos deixar os projetos prontos”, enfatizou. O presidente do Conselho Regional de Desenvolvimento (Corede) Paranhana e Encosta da Serra, Delmar Henrique Backes, destacou a importância em aplicar os recursos pedagiados em obras nas rodovias da região.

Presente ao encontro, o deputado estadual João Fischer (PP) destacou a importância das melhorias e solicitou a continuidade da duplicação da rodovia. "A chegada da temporada de veraneio faz com que o fluxo de veículos aumente significantemente, tendo em vista que a rodovia é importante alternativa para os motoristas que se deslocam para o Litoral pelo Vale do Paranhana vindo do Vale dos Sinos e Serra Gaúcha", disse Fixinha.

Estiveram presentes no ato de assinatura do documento prefeitos e vereadores de Taquara, Parobé, Igrejinha, Rolante, Riozinho e Nova Hartz. Também participou do ato o secretário de Transportes e Mobilidade do Estado, Pedro Westphalen, entre outras autoridades.