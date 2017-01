Caminhão tomba na ERS-020 em Taquara

Veículo estava carregado com toras

Especial/Maribel Müller

Veículo sofreu acidente na avenida Sebastião Amoretti.

Um caminhão tombou por volta de 7h30min desta quinta-feira, no semáforo da ERS-020 que dá acesso à ERS-239. O veículo se dirigia no sentido Taquara-Gravataí e estava fazendo o retorno para pegar a 239 quando sofreu o acidente. O caminhão estava carregado com toras. Segundo a Polícia Rodoviária, ninguém se feriu no acidente. O trânsito no local está fluindo com lentidão, mas sem interrupções. Os patrulheiros informaram que o caminhão permanecerá no local por algumas horas, pois, primeiro, será retirada a carga e, depois, o veículo.