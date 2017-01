Mulher cai no golpe do bilhete premiado

O caso aconteceu no centro de Taquara

Uma mulher de 58 anos foi vítima do golpe do bilhete premiado. A vítima contou à polícia que foi abordada por dois desconhecidos na rua Júlio de Castilhos, no Centro de Taquara, por volta das 15h30min de ontem (4). A mulher entregou uma quantia em dinheiro aos meliantes, com a promessa de que receberia parte de um prêmio da loteria.