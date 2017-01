Enchente inunda Rolante e deixa mais de 100 famílias desabrigadas

Fato foi agravado pelo rompimento de açude em São Francisco

Nos primeiros dias de 2017, Rolante enfrenta uma de suas maiores enchentes da história. O problema começou na noite desta quinta-feira e se agravou durante a madrugada desta sexta-feira. O rio Mascarada, que já estava cheio devido às intensas chuvas, transbordou após receber água de um açude da localidade de Rincão dos Kroeff, em São Francisco de Paula, que se rompeu na tarde desta quinta. Segundo as informações do Corpo de Bombeiros Voluntários, mais de 100 famílias tiveram que deixar suas residências, mas o número deve aumentar durante o dia, à medida que for possível acessar locais ainda interditados.

Bombeiros de quatro municípios do Vale do Paranhana estão apoiando a corporação rolantense. Até o momento, não há informações de desaparecidos ou vítimas fatais. Segundo o último boletim dos bombeiros rolantenses, diversos pontos que nunca haviam sido alagados foram surpreendidos pela água.

A região da Mascarada está com muitos danos em estradas, residências, redes de luz e veículos foram arrastados pela cheia. Diversas empresas de Rolante ficaram com prejuízos devido aos alagamentos. A Escola Frei Miguelinho está aberta e recebendo os desabrigados.

De acordo com os bombeiros, desde o início da manhã desta sexta-feira, equipes estão percorrendo as residências atingidas, com profissionais da Assistência Social e Defesa Civil. A rótula de acesso a Rolante continua interditada.

Doações podem ser entregues na sede dos Bombeiros Voluntários, na avenida Tenente Pedro Von Müllen, no Centro. Quem puder ajudar, pode contribuir com produtos de limpeza, alimentos, roupas, colchões, donativos em geral e água potável. Os bombeiros alertam que inúmeras famílias perderam todos os seus pertences. Mais informações podem ser obtidas no telefone 3547-3108.