Temporal destrói estradas e pontes e isola comunidades em Riozinho

Problema aconteceu entre esta quinta e sexta-feira.

O temporal desta quinta-feira causou destruição e prejuízos em Riozinho. As localidades mais atingidas foram Mascarada, na parte que pertence a Riozinho, Chuvisqueiro, Linha 5, Fundo Quente, KM 45, Baixa Grande, Sampaio Ribeiro, Palmito e parte do Centro. “Equipes da Secretaria de Obras trabalham para liberar acessos e atender as famílias isoladas. Perdemos as pontes das localidades do KM 45, Fundo Quente e São Judas, e a do Chuvisqueiro está com a estrutura abalada também. No KM 45, a RS-239 está interrompida e a comunidade não tem acesso à área Central devido a um desmoronamento de terra”, explica o prefeito Valério José Esquinatti.





Além da chuvarada, os problemas se intensificaram com o rompimento de um açude em São Francisco de Paula, que atingiu as localidades de Quebra Cabo, KMs 45 e 50 e Fundo Quente. O município trabalha, também, para recuperar estradas atingidas. “O volume de chuva foi impressionante. Além das estradas, estamos verificando a situação das pontes, pois temos várias travessias que tiveram a estrutura abalada em virtude da enxurrada”, diz o vice-prefeito Diogo Pretto, que também está integrado à força-tarefa montada pelo prefeito para atender a comunidade.





Quem trafegar pela ERS-239, no sentido Rolante/Riozinho, precisa redobrar a atenção. A pista está liberada, mas a rodovia está destruída em alguns pontos e com muita lama na via.