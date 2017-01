Policial civil sofre tentativa de assalto no Centro de Taquara

Caso aconteceu na rua Bento Gonçalves.

Um policial civil sofreu tentativa de assalto, no Centro de Taquara, por volta de 9 horas desta sexta-feira, na rua Bento Gonçalves, próximo à Feira do Produtor. Segundo as informações, bandidos armados tentaram roubar o carro de um agente da Polícia Civil, que reagiu e efetuou três disparos. Com isso, os assaltantes fugiram em um automóvel Gol branco, cujas placas não foram identificadas. A Brigada Militar e a Polícia Civil realizavam buscas, mas ninguém foi preso até a publicação desta matéria.