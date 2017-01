Famílias atingidas pela enchente em Rolante tentam reorganizar residências

Força da água danificou imóveis e até mesmo o monumento da cuqueira

O lodaçal está por todos os cantos da região central de Rolante, uma das áreas mais atingidas pela enchente entre a noite desta quinta-feira (5) e a madrugada de hoje (6). Centenas de famílias que haviam deixado as residências agora trabalham na limpeza das casas e tentam recuperar alguns móveis. O monumento da cuqueira, símbolo da cultura local, na entrada da cidade, foi danificado com a força da água e terá que ser removido.

A proprietária do Restaurante e Pizzaria da Rótula, Daiane Melo, conta que a água começou a atingir o imóvel por volta das 23 horas. A força da correnteza foi tão forte que arrancou as portas e os vidros das janelas do estabelecimento, que servia cerca de 80 almoços por dia. Frízeres e uma mesa de bilhar foram arrastados para a rua, parando cerca de 400 metros do local. Os móveis que restaram foram retirados e levados através de um caminhão para a residência de Daiane, que estima um prejuízo de aproximadamente R$ 150 mil.

Outro bairro afetado foi o Contestado, que fica às margens do Rio Areia. A água chegou a atingir a altura das janelas das casas. O morador Jairo Cardoso, da rua Tenente Pedro Henz, socorreu alguns dos visinhos em sua residência de dois pisos. Há mais de 20 anos vivendo ali, Jairo conta nunca ter visto uma enchente como a desta vez. “O rio subiu em uma velocidade muito rápida”, relembra. No andar superior foram colocados alguns móveis de famílias que se abrigaram no local, dentre eles Mauro Moacir, 66 anos, também assustado com o caso.

No minimercado Sakolão Econômico, bem próximo à rótula da ERS-239 no acesso a Rolante, a proprietária Karina da Silva contou que foi surpreendida pelo aguaceiro que invadiu o estabelecimento. Segundo ela, após encerrar o expediente, por volta de 19 horas, foi para casa com o marido. Cerca de uma hora depois, receberam ligação dando conta da enchente e voltaram para o mercado. Começaram a levantar o que podiam, mas não conseguiram salvar muitas coisas. À medida que a água invadia o mercado, choques elétricos começaram a ser sentidos pelo casal, que, junto com um funcionário, teve que subir em prateleiras para se proteger, também, dos animais que vinham com a água. Karina conta que nem começou a calcular os prejuízos, mas que serão elevados. Do seu estoque, praticamente tudo foi perdido.

Loreci da Silva estava ajudando o tio na tarde desta sexta-feira na limpeza do imóvel em que ele reside. Segundo ela, a enchente foi muito rápida e invadiu a residência até cerca de meio metro de altura. A água destruiu muitos móveis e trouxe muita lama para dentro de casa. Morador Paulo Kirsch contou que nunca viu uma enchente com este volume de água em Rolante. "Recebemos ligações de amigos da Mascarada de que o rio veio transbordando direto e levando tudo o que tinha pela frente. Foi tudo muito rápido. Em cerca de minutos, o rio subiu metros", relatou Paulo.

Em entrevista concedida à Rádio Taquara, na manhã desta sexta-feira, o prefeito de Rolante, Ademir Gonçalves (Dirão), comentou que o município costuma ter alagamentos, mas nunca tinha registrado uma enchente desta magnitude. Segundo Dirão, a prefeitura está com todas as equipes nas ruas para o atendimento às famílias e os números de prejuízos estão sendo contabilizados. O prefeito confirmou decreto de situação de emergência.

Mais de 300 famílias tiveram que deixar as residências





Também falando à Rádio Taquara, o subcomandante do Corpo de Bombeiros, Paulo Ricardo, disse que a chuva foi muito repentina e de grande vulto, além de ter ocorrido um significativo volume de água em São Francisco de Paula e Riozinho. Os números finais ainda estão sendo contabilizados, mas estima-se que mais de 300 famílias tiveram que deixar suas residências. "Devido à rapidez com que a água subiu, não conseguimos avisar a todos, mas fizemos alertas em várias partes do município", contou o subcomandante, ressaltando que os pontos mais atingidos foram Mascarada, Alto Rolante, Grassmann e o Centro. Os cálculos dão conta de que 60 a 70% da área de Rolante registrou algum tipo de problema com a enxurrada. Equipes de bombeiros de toda a região apoiaram a corporação rolantense no atendimento. "É um cenário de destruição. Desde que passamos a atender, nunca tivemos uma situação tão grave como essa", acrescentou o subcomandante.

Doações





Segundo a Assistência Social de Rolante, as doações estão sendo centralizadas no salão paroquial Cristo Rei, em frente à Prefeitura e próximo à Rua Coberta. Os principais itens solicitados são água potável, alimentos, materiais de limpeza, roupas de cama, colchões e roupas. As famílias que precisam dos materiais também estão fazendo a retirada neste salão.

Em Taquara, um dos pontos para doações é o Sesc, em frente à praça Marechal Deodoro, no Centro da cidade. Os doadores podem fazer a entrega de água mineral, materiais de limpeza e de higiene e alimentos na sede da entidade, que encaminhará os donativos para Rolante.