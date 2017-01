Prefeito de Riozinho decreta situação de emergência

Município foi atingido por enxurrada

O prefeito Valério José Esquinatti decretou estado de emergência em Riozinho na manhã desta sexta-feira, em virtude dos fortes temporais que atingiram o município. A situação foi agravada com o rompimento de um açude em São Francisco de Paula, o que aumentou ainda mais os problemas em localidades do interior. "Já conseguimos liberar o acesso à Localidade do Fundo Quente, que estava interditada por deslizamento. A rede de água foi comprometida em vários pontos. Seguimos trabalhando para atender a comunidade", destacou o prefeito.

Equipes da Prefeitura atendem moradores do interior de Riozinho

As equipes da Prefeitura de Riozinho encontraram um cenário desolador durante esta manhã pelas localidades do interior. Há estradas interrompidas na Barrinha, São Judas e Chuvisqueirinho. Confira imagens feitas pelo vice-prefeito Diogo Pretto. "Em muitos lugares, o cenário é desolador. Vamos seguir mobilizados e trabalhando para minimizar a dor destas famílias que tiveram muitas perdas. Felizmente, não perdemos vidas com esta enxurrada", destacou o prefeito Valério José Esquinatti.