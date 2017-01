Briga em bar termina em assassinato em Parobé

Motivo da discussão teria sido uma partida de sinuca

Reprodução

A polícia militar da cidade foi chamada para atender uma ocorrência de briga em um estabelecimento da Rua Francisco Manoel Silva, no bairro Arroio do Sal, por volta das 22 horas de ontem (6). Lá, encontraram Maicon da Rosa, de 31 anos, sendo socorrido por populares. O homem apresentava cortes no peito, barriga e braço esquerdo. Um senhor de 66 anos se apresentou como autor do ataque. Ele contou que após uma discussão por uma partida de sinuca, foi para casa e buscou uma faca. Ao retornar, o idoso contou que Maicon passou a agredi-lo já fora do bar. Neste momento, disse ter sacado a faca e desferido três golpes contra a vítima. Maicon chegou sem vida no Hospital São Francisco de Assis.