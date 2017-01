Assaltantes atacam motorista e roubam carro em Taquara

O crime aconteceu no bairro Jardim do Prado

Reprodução

O crime aconteceu na Rua José Loureiro da Silva, no bairro Jardim do Prado, por volta das 17 horas de ontem (6). Dois criminosos a pé se aproximaram da vítima, que conversava com uma amiga em frente ao portão da residência dela, e anunciaram o assalto. Os bandidos fugiram com o automóvel Saveiro.