Deslizamentos de terra em encosta de rios teriam represado água que invadiu Rolante e Riozinho

Defesa Civil sobrevoou a região e divulgou parecer ainda ontem

Uma série de deslizamentos de terra em encostas de rios, após dias consecutivos de chuvas, teria represado a água que invadiu Rolante e Riozinho entre a noite de quinta-feira (5) e a madrugada de ontem (6). A informação faz parte do parecer divulgado pela Defesa Civil ainda na tarde desta sexta-feira, depois de sobrevoo sobre o Vale do Paranhana e Serra.

O coordenador da Defesa Civil de Rolante, Leandro Luiz Gottschalk, e o coordenador regional da Defesa Civil, Major Alexsandro Goi, participaram da ação, em parceria com Batalhão de Aviação da Brigada Militar de Capão da Canoa. O grupo verificou a ocorrência de dezenas de deslizamentos causados pelo alto volume de chuva, que fez com que as coberturas das encostas das elevações atingissem o leito do rio Mascarada, que recebeu grande quantidade sedimentos em diversos trechos.

O acúmulo dos materiais obstruiu o fluxo dos afluentes até o momento em que a força da água rompeu as barreiras e inundou as planícies, onde ficam Rolante e Riozinho. Ainda na manhã de ontem, as primeiras informações era de que um açude em São Francisco de Paula teria se rompido e causado a enchente, o que acabou descartado após a verificação área.