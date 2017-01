Valério pede para Sartori agilizar reconhecimento à situação de emergência em Riozinho e Rolante

Prefeito de Riozinho se encontrou neste sábado com o governador gaúcho.

Divulgação

Valério Esquinatti e o governador Sartori

O prefeito Valério Esquinatti reuniu-se com o governador José Ivo Sartori neste sábado para solicitar que a Defesa Civil do Estado agilize o reconhecimento da situação de emergência em Riozinho e Rolante. A partir do reconhecimento, os municípios podem solicitar o apoio do governo Federal para ações emergenciais via Ministério da Integração Nacional.

"Vamos precisar da União para reconstruir pontes e estradas que foram levadas pela força das águas. A situação é de calamidade em muitas localidades do interior. O governador disse que está monitorando a situação e se mostrou solidário à dor de nossas comunidades", disse o prefeito.