Taquara recebe nesta segunda-feira nova ambulância para o Samu

Presidente Temer entregará 61 veículos no estado

O Rio Grande do Sul receberá, nesta segunda-feira, uma nova frota de ambulâncias que serão destinadas a 61 municípios e utilizadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A entrega acontecerá em solenidade às 10h30min, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, coma participação do presidente Michel Temer e do governador José Ivo Sartori. Ainda participam outras autoridades dos governos federal e estadual. Entre os municípios contemplados, Taquara receberá uma ambulância de suporte básico.





Segundo o governo, essas unidades fazem parte de um total de 340 ambulâncias adquiridas pelo Ministério da Saúde para serem distribuídas em todo o Brasil. "As cidades contempladas foram escolhidas de acordo com critérios técnicos, como solicitação prévia pelo município ao Ministério da Saúde, frota de veículos com mais de 200 mil quilômetros rodados e mínimo de três anos de uso", afirma o governo do Estado. A ambulância que Taquara receberá tem valor de R$ 150 mil.