Temer anuncia sobrevoo e visita a Rolante e Riozinho

Presidente visitará dois municípios atingidos por enxurrada.

O presidente da República, Michel Temer (PMDB), fará, às 9h45min desta segunda-feira, um sobrevoo às áreas atingidas pela enxurrada em Rolante e Riozinho. O anúncio foi feito no Twitter pelo ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha (PMDB). Depois, Temer deve participar de reunião na localidade de Alto Rolante com prefeitos e a comunidade. A expectativa é do anúncio da liberação de recursos federais para o auxílio aos dois municípios.

Temer estará no Rio Grande do Sul nesta segunda para a entrega de ambulâncias do SAMU. O presidente fará a entrega após a visita a Rolante e Riozinho. A cerimônia acontecerá no Parque Assis Brasil, em Esteio. Taquara está entre os municípios a serem contemplados com uma nova ambulância.