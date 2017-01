Mais de seis mil pessoas foram atingidas por enxurrada em Rolante

Dados foram divulgados pela Prefeitura de Rolante neste domingo

A enxurrada da última quinta e sexta-feira deixou, em Rolante e Riozinho, um rastro de destruição. Os dois municípios decretaram situação de emergência e, devido aos problemas, chamaram a atenção das autoridades, tanto que nesta segunda-feira deverão receber a visita do presidente da República, Michel Temer (PMDB). Mas, se existe algo a ser ressaltado em meio a tanta tristeza, está a força do voluntariado. Ginásios lotados e muitas pessoas no auxílio às famílias atingidas foram as marcas do final de semana em Rolante e Riozinho.

Neste domingo, a Prefeitura de Rolante divulgou o balanço com o número de famílias atingidas: 2.312, o que correspondente a 6.604 pessoas, sendo 640 famílias da zona rural. As localidades mais atingidas foram Alto Rolante, Mascarada, Linha Reichert, KM 17, Centro, bairros Contestado e parte do bairro Rio Branco.

Segundo a Prefeitura, desde o episódio, o município não parou, com a elaboração de um plano de contingência. O salão Cristo Rei abrigou as doações em um primeiro momento, mas os locais tiveram que ser ampliados, passando a utilizar o CTG Passo dos Tropeiros e o ginásio municipal. A Secretaria de Obras trabalha ininterruptamente na limpeza das ruas e recolhimento de todo o material descartado das residências.

"Todos estão envolvidos no processo de reestruturar o município. São entidades civis e militares do Estado e do governo federal e milhares de voluntários, tanto de Rolante, quanto de cidades vizinhas. Não temos palavras para agradecer o empenho de todos. Sozinhos jamais conseguiríamos montar esta estrutura de atendimento às famílias", disse o prefeito Ademir Gonçalves (Dirão). O chefe do Executivo anunciou que haverá uma estrutura de atendimento da Prefeitura, fora do horário de expediente, a partir desta segunda-feira, das 12 às 21 horas, para que pessoas não sejam prejudicadas tendo que sair do trabalho para buscar algum tipo de auxílio.

O Exército brasileiro está presente nas ruas de Rolante, ajudando no processo de limpeza do município. O Corpo de Bombeiros Voluntários de Igrejinha informou que quatro caminhões partiram do município com doações. Várias entidades voluntárias fizeram arrecadações e levaram para Rolante. A Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (Adra) levou para Rolante sua unidade móvel de resposta a emergências. Trata-se de um caminhão com capacidade para lavar e secar até 40 quilos de roupas por hora e fornelecer kits de refeições quentes, preparadas na própria unidade móvel. O veículo continuará em Rolante nos próximos dias.

DOAÇÕES

As principais doações solicitadas pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Rolante, que coordena as atividades de auxílio, são água, comida, utensílios domésticos (louças, talheres, copos), eletrodomésticos, roupas de cama e móveis.



Você pode enviar sua colaboração diretamente para o local onde estão sendo centralizadas as doações:

Salão Paroquial Cristo Rei

Av. Getúlio Vargas, 171 – Centro

Rolante/RS – 95690-000

Nos pontos de coleta



Abastecedora Paraboni

Av. Sebastião Amoretti, 3065 – Centro

Taquara/RS – 95600-000

51 3542 1768

Atacado Marks

Rua Federação, 2228 – Centro

Taquara/RS – 95600-000

51 3541 3296

Casa Bem Móveis

Rua Guilherme Lahm, 1509 – Centro

Taquara/RS – 95600-000

51 3542 3249

Duetto Decorações

Rua Marechal Floriano, 1406, loja 8 – Centro

Taquara/RS – 95600-000

51 3542 3364

Lojas Herzog

Rua Rio Branco, 1294 – Centro

Taquara/RS – 95600-000

51 3542 2522

Redemac Macofer

Av Sebastião Amoretti, 2567 – Centro

Taquara/RS – 95600-000

51 3542 6200





Depósito bancário

Banco: Sicredi – Banco Cooperativo Sicredi

Razão social: Associação do Comércio, Indústria, Serviços e Agropecuária de Rolante e Riozinho

CNPJ: 05.495.440/0001-80

Transferência entre contas

Sicredi: Ag: 0109

Conta poupança (entre contas Sicredi): 71297-3

Transferência de outros bancos (DOC/TED):

Banco: 748 Ag: 0100

Conta poupança: 1010971297-3