Câmara de Taquara analisa projeto para dois períodos de recesso em 2017

Proposta da mesa diretora foi apresentada na 1ª sessão do ano

Arquivo/Panorama

Legislativo votará projeto de resolução de autoria da mesa diretora.

A Câmara de Vereadores de Taquara deverá analisar projeto de resolução apresentado pela mesa diretora que fixa os períodos de recesso a serem cumpridos pelos parlamentares neste ano. O texto foi apresentado pela Mesa Diretora na última terça-feira, na primeira sessão do ano do Legislativo. Pela proposta, a Câmara terá dois períodos em que haverá recesso em 2017, além da tradicional parada no final do ano.



Pelo projeto de resolução da Mesa Diretora, os períodos de recesso serão compreendidos entre os dias 11 a 30 de janeiro e de 6 a 30 de julho, além do dia 21 a 31 de dezembro. Contudo, há uma emenda no projeto, apresentada pela vereadora Sirlei Silveira (PTB), que reduz o recesso de julho, de 12 até o dia 31. Tanto o projeto como a emenda deverão ser analisados na sessão da próxima terça-feira do Legislativo.



Em 2012, a Câmara alterou o recesso no primeiro ano de mandato dos vereadores, estabelecendo que o Legislativo não pararia no primeiro mês do ano. Contudo, em 2013, mudança realizada na lei orgânica permitiu que o plenário da Câmara alterasse, por meio de resolução, o período de recesso a cada mandato. No texto, a mesa diretora da Câmara só afirma que optou por transferir o recesso para estas datas.



O projeto relacionado ao recesso foi o único apresentado na primeira sessão ordinária de 2017 dos vereadores, na última terça-feira. A Prefeitura de Taquara também não encaminhou nenhum texto à apreciação dos parlamentares. Na sessão, os vereadores Sandra Schäeffer (PP) e Adalberto Soares (PP) apresentaram indicações, encaminhadas à prefeitura, pedindo providências em relação a problemas verificados no município.