Prefeito de Taquara manteve reunião com vereadores da base de apoio

Encontro ocorreu no último dia 3, na sede do Executivo

O prefeito de Taquara, Tito Lívio Jaeger Filho (PTB), realizou reunião, no último dia 3, com vereadores do município, na sede do Executivo. Segundo informações divulgadas pela assessoria de imprensa da administração, o objetivo foi a aproximação dos poderes Executivo e Legislativo e o estabelecimento de parceria, a exemplo do ocorrido nos últimos quatro anos, em que a Câmara realizou economias e, mensalmente, devolveu valores à Prefeitura.

De acordo com a prefeitura, o convite foi proposto por Tito, o vice-prefeito Hélio Cardoso Neto (PP), e o presidente da Câmara, Telmo Vieira (PTB), a todos os vereadores reeleito e aos novos integrantes do Legislativo. Contudo, três parlamentares, da oposição, não participaram do encontro, que teve a presença de todos os vereadores que integram a base de apoio à administração municipal.

Conforme o prefeito Tito, essas reuniões periódicas entre o Executivo e o Legislativo são muito importantes porque reforçam o trabalho em conjunto que tem sido desenvolvido no município, desde o início de sua gestão anterior. “Durante essas reuniões, os vereadores nos trazem as solicitações da comunidade e também discutimos formas de viabilizá-las, de acordo com a realidade do nosso município”, explica o prefeito de Taquara. Além de um balanço do governo que encerrou dia 31 de dezembro, Tito e Hélio também conversaram com os vereadores sobre a atual situação do município e sobre o desenvolvimento de um plano de ações para a nova gestão, além de informarem os representantes do Legislativo sobre os projetos que já estão em andamento.