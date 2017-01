Caixa Econômica Federal tem novos gerentes em duas agências da região

Banco divulgou mudanças nas unidades de Taquara e Rolante

A Caixa Econômica Federal (CEF) divulgou mudanças nas gerências de duas agências da região. Em Taquara, Tiago Thalheimer assumiu como gerente-geral. Já em Rolante, a agência passa a ser feita por Aline Nogueira Zille. Os dois novos gerentes disseram que pretendem fortalecer e ampliar a parceria da Caixa com as comunidades de Taquara e Rolante, "buscando cumprir com excelência a missão da empresa".

Tiago Thalheimer tem 31 anos e é formado em Sistemas de Informação pelas Faculdades Integradas de Taquara (Faccat), possuindo especialização em gestão empresarial. Ingressou na Caixa em 2006, na agência Parobé. Exerceu, ainda, atividades nas agências Canudos (Novo Hamburgo), Ferrabraz (Sapiranga) e Rolante, sendo promovido a gerente em 2014. Ocupou cargos gerenciais em Parobé, Canudos, Ferrabraz e Rolante.

Aline Zille tem 33 anos e é formada em administração de empresas, possuindo especialização em finanças empresariais. Ingressou na Caixa em 2005, na agência Canudos. Exerceu, ainda, atiivdades nas agências Canudos, Frederico Linck, Pátria Nova (as três em Novo Hamburgo), Sapucaia do Sul, Santos Ferreira e Mathias Velho (São Leopoldo) e na Superintendência de Varejo do Vale do Sinos. Foi promovida a gerente em 2011 e a gerente-geral em 2014. Ocupou cargos gerenciais nas agências Santos Ferreira, na Superintendência Regional e Mathias Velho.