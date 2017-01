Agricultores prontos para 11ª Feira da Melancia de Parobé

Evento ocorre na Praça 1º de Maio a partir da próxima sexta-feira

Divulgação/Ariel Lima

Ilário Pentz e Jandir Rothmund destacam a expectativa de boas vendas nesta edição da Feira

Os agricultores já estão acertando os últimos detalhes para receber os visitantes na tradicional Feira da Melancia de Parobé, que ocorre na Rua Coberta da Praça 1º de Maio, no Centro da cidade. O evento começa na próxima sexta-feira, dia 13, com o Desfile da Feira. Já a solenidade de abertura do evento ocorrerá à noite, também na Rua Coberta.

O trabalho de meses está prestes a ser apresentado para os visitantes e consumidores, como relata o produtor rural Jandir Rothmund, de 53 anos. “Começamos em agosto. É um trabalho de bastante tempo, mas este ano teremos frutas muito boas para oferecer. Elas estão muito saborosas e em tamanhos consideráveis. Nossa expectativa é de ter recorde de venda”, afirma.

A Associação dos Produtores e Psicultores de Parobé (Aprop) presta auxílio aos agricultores promovendo o evento. O presidente da entidade Ilário Pentz, de 52 anos, agradece a contribuição do poder público. “Queremos agradecer ao apoio recebido, pois alguns agricultores não possuem implementos agrícolas para fazer o trabalho no cultivo da melancia. Se não tivéssemos essa ajuda seria bem difícil”, destaca.