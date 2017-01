APF divulga novas movimentações em seu elenco

Clube de Parobé se prepara para a Série Prata

Divulgação

Promessa de Parobé, Dioninha jogará pela APF em 2017.

Classificado à Série Prata do Estadual, a Associação Parobeense de Futsal (APF) divulgou, nas últimas semana, várias movimentações para o seu elenco. Entre as principais novidades, está definido o treinador da equipe para a competição. Será Cassiano Arão Quaresma Rodrigues, mais conhecido como Canca. Atualmente, estava treinando o AFF de Fortaleza dos Valos. O treinador já passou por AMF de Maravilha (SC), Acaf (Cruz Aalta), ADVF (Vale do Sol) e Tupan, tendo conquistado o vice-campeonato da Bronze em 2015. "Muito feliz com esse acerto, motivado e agradecido pela confiança em mim depositada", comentou Canca.

Entre as saídas da APF, Yuri Pimentel, Rodrigo Backes (Linguiça) e Lucas Anderson. Para todos, a direção da APF agradeceu ao desempenho na Série Bronze de 2016, que culminou com a classificação da equipe à série prata. A direção da APF informou a contratação do goleiro Alemão, que estava na ASIF, de Ibirubá. Também contratou o ala/pivô Bruno Nunes, que estava na ALAF, de Lajeado, onde disputou a Série Ouro e a Liga Nacional. Ainda foi renovado o contrato com Thales Vinícius Nunes da Silva, que joga como ala/pivô.



Mas, uma das principais novidades, foi revelada no sábado. A APF confirmou a contratação de Jonathan Veiga, 18 anos, visto como uma promessa do futsal em Parobé. Jonathan, mais conhecido como "Dioninha", é ala-direita, e se disse muito agradecido à APF pela oportunidade. "Com certeza darei o meu máximo para, junto com a equipe, ir em busca dos objetivos", disse o jogador.