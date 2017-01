Motocicleta e carro foram furtados em Taquara

Veículos continuam sendo levados por ladrões no município

Uma motocicleta e um carro foram furtados nesta quarta-feira em Taquara. Um Gol Prata, com placas de Igrejinha, foi levado do estacionamento próximo à Sociedade Atiradores. O furto aconteceu às 15 horas e a proprietária é uma aposentada de 68 anos. Mais tarde, durante uma partida de futebol society, na avenida Sebastião Amoreti, uma moto Honda vermelha, com placas de Taquara, também foi furtada. A vítima de 29 anos não havia instalado alarme, corta corrente ou cadeado.