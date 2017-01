Brigada Militar de Igrejinha prende por receptação

Autor estava em veículo com motor furtado

Divulgação

Na madrugada desta quarta-feira (11/01), por volta de 1h20min, a Brigada Militar de Igrejinha, durante patrulhamento no bairro Figueiras, abordou um veículo GM/Corsa (foto), com placas de São Sepé, que estava com o licenciamento vencido.

Foi constatado que o condutor, de 31 anos, com diversos antecedentes por furtos, roubo, receptações, estelionato, posse ilegal de arma de fogo, não possuía carteira de habilitação (CNH). Em averiguações nas numerações do veículo, os policiais militares perceberam que o número do motor não pertencia aquele carro. Em consulta ao sistema constataram que o motor era de um veículo furtado na cidade de Canoas.

O autor foi preso em flagrante. Em revista pessoal foi encontrado quatro pedras de crack no bolso de sua bermuda. Ele foi conduzido à delegacia onde foi registrada a ocorrência.