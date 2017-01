Brigada Militar de Três Coroas prende por furto em residência

Acusado entrou pela janela e vasculhou gavetas na casa

Na noite de terça-feira (10/01), por volta das 19h30min, a Brigada Militar de Três Coroas foi acionada na rua Henrique Juergensen, por um morador que informou que estava ocorrendo um furto em sua residência. A vítima de 72 anos relatou que o acusado entrou na casa pela janela, e estava vasculhando gavetas quando o morador usou uma bengala para espantar o ladrão que fugiu correndo levando um relógio e um chaveiro.

A guarnição de serviço rapidamente foi ao local e realizou buscas próximo ao rio, direção que o criminoso teria tomado. Os policiais militares encontraram o homem de 43 anos com antecedentes por furtos e roubo, escondido na beira do rio. Ele ainda resistiu a prisão entrando em luta corporal com um soldado.

O criminoso foi reconhecido pela vítima e preso em flagrante e conduzido à delegacia para registro. O material que ele tinha furtando foi encontrado próximo a janela da casa, abandonado na hora que ele fugiu.