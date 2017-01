Governo federal reconhece situação de emergência em Rolante

Portaria foi publicada no Diário Oficial da União

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, do Ministério da Integração Nacional, reconheceu a situação de emergência em Rolante. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira e tem vigência de 180 dias. Rolante foi atingida por forte inundação na última quinta e sexta-feira, causada por deslizamentos de terras nas encostas do Rio Mascarada.





Segundo o Ministério, com a medida, Rolante poderá contar com apoio material e financeiro da União para reestabelecer os serviços essenciais e auxiliar na recuperação de áreas destruídas. Na segunda-feira, o presidente Michel Temer chegou a sobrevoar a região para avaliar os estragos. Chegou a ser aguardada a descida de Temer em Rolante, mas, segundo o governo, por questões de segurança o pouso foi vetado.

Na ocasião, já foi anunciado apoio federal para as famílias afetadas e disponibilizados 150 colchões e 76 cestas básicas. Com o reconhecimento federal, o município poderá solicitar recursos também para a reconstrução das áreas atingidas. Além disso, o reconhecimento também permite que os municípios prejudicados com a falta de chuvas tenham direito a outros benefícios, como a renegociação de dívidas no setor de agricultura, a aquisição de cestas básicas e o apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para a retomada da atividade econômica.