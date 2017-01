Integrantes do Programa Mais Médicos reúnem-se com prefeito Tito

Encontro aconteceu na manhã de terça-feira

Na manhã de terça-feira (10), um grupo com 12 integrantes do Programa Mais Médicos (PMM) foi recebido pelo prefeito Tito Livio Jaeger Filho e dois outros representantes do Executivo Municipal – o secretário municipal de Saúde, Vanderelei Villi Petry, e o secretário municipal de Captação de Recurso, Lorival da Rosa. O Mais Médicos, programa desenvolvido pelo governo federal e realizado com o apoio dos estados e municípios, visa estender e melhorar os atendimentos no Sistema Único de Saúde (SUS), além de promover a humanização na relação entre médicos, pacientes e comunidade.



O encontro, ocorrido no Gabinete do Prefeito, teve como propósitos ouvir os profissionais e suas impressões sobre a saúde em Taquara, verificar como está a atuação de cada um em suas respectivas Unidades Básicas de Saúde (UBS), além de agradecer o trabalho prestado por aqueles médicos que estão completando três anos de permanência no município.



Para o prefeito Tito, essa reunião foi de extrema importância, uma vez que os profissionais de saúde puderam se pronunciar sobre todos os assuntos de interesse da comunidade. “Além de destacar a sua satisfação por trabalhar em Taquara, cada médico também nos informou sobre pontos que ainda poderão ser melhorados na saúde do município”, explicou o prefeito de Taquara.



De acordo com o secretário de Saúde, durante a reunião também foi anunciado pelo prefeito Tito que um projeto de lei foi enviado para a Câmara Municipal de Vereadores, solicitando o aumento no valor do auxílio custeio que cada médico mensalmente recebe – passando dos atuais R$ 2 mil para R$ 2,5 mil por mês.