Prefeitura de Riozinho ainda precisa de doações de alimentos e materiais de limpeza

Município divulgou nota agradecendo a contribuição de todo o Estado.

Divulgação

A Prefeitura de Riozinho divulgou nota nesta quinta-feira agradecendo todas as pessoas de diferentes municípios e regiões do Estado que realizaram doações para as famílias atingidas pela enxurrada da última semana. “A solidariedade e o carinho de todos está sendo fundamental para superarmos este momento de dor e de reconstrução. No entanto, ainda temos necessidade de alimentos e materiais de limpeza. As demais doações podem ser encaminhadas para Maquiné, que também sofreu com a enchente”, explica o prefeito Valério Esquinatti.