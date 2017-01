Copa de Futebol Cidade Verde publica tabela de jogos

Competição começa neste sábado em Três Coroas.

As tabelas de jogos da 12ª Copa de Futebol Cidade Verde já estão disponíveis na internet (clique aqui para acessar). Através delas os torcedores podem conferir os horários e os locais das partidas e os times que se enfrentam nas três primeiras rodadas do torneio. O cruzamento das equipes e os campos em que ocorrerão os jogos foram definidos pela comissão organizadora do evento. Nas grades também pode ser conferido quando e onde ocorrem as partidas classificatórias.



No próximo sábado, dia 14, inicia o campeonato e segue até o dia 21 de janeiro. Ele conta com 166 equipes de todo o país, entre eles Grêmio, Internacional, Juventude, Caxias, Vasco da Gama, Palmeiras, Criciúma, Avaí, entre outros. A copa é uma realização da Prefeitura Municipal em parceria com a Super Liga de Campeonatos e Eventos (SULICAMPE). Ela é considerada a maior das categorias de base do Brasil.



Mais informações podem ser obtidas através dos telefones Mais informações podem ser obtidas através dos telefones 999122117, 999723630 e 981728530.